Чернигов собрался в соборе, чтобы почтить память погибшей девочки. В общем, российская террористическая атака по Чернигову унесла жизни 7 человек.
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Прощание с погибшей девочкой
Прощание с 6-летней Софийкой прошло в Свято-Троицком соборе. На чествование памяти пришли многие жители Чернигова – трагическое событие глубоко поразило всех жителей города. Похоронят девочку в Славутиче.
Мать с дочерью приехали в Чернигов в гости, на выходные, когда попали под обстрел. После удара мать Софийки увидела раненой и сразу на авто отправилась в больницу. Софийка оказалась в медучреждении уже в состоянии клинической смерти. Врачи более 2 часов боролись за жизнь и смогли запустить сердце девочки – однако спасти ее так и не удалось.
В Чернигове прошло прощание с Софийкой: смотрите видео
В сентябре девочка должна была идти в первый класс. День трагедии должен быть очередным мирным днем для семьи. Разговор с подругой, детские игры, кофе. Однако все оборвала одна российская ракета.
Российские ракеты ударили по Чернигову
- На церковный праздник Яблочный Спас 19 августа российские ракеты "Искандер" ударили по центру Чернигова. Под атакой, в том числе, оказался местный драмтеатр.
- В результате террористической атаки погибли 7 человек, более 150 человек пострадали. В частности, атака унесла жизни 6-летней Софийки, отца 4 детей, студента и 2 преподавателей.
- В больницу попал 41 человек. Среди них 5 – в детской больнице. Самому младшему мальчику было 9 лет, а самому старшему – 14. Двух детей ждали операции. Все дети тяжело переживают удар российских ракет – их ждет психологическая реабилитация.
- Руководитель департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов уверен, что основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые были возле драмтеатра. Ее настроили так, чтобы она взорвалась в воздухе.