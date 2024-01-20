Такая ракета является разработкой 1960-х годов, ее длина достигает 10 метров. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, добавив, что П-35 очень большая и масштабная.

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Насколько угрожающая эта ракета

П-35 изготовили во времена, когда была ориентировка именно на большое оружие. Она предусматривалась для уничтожения объектов на надводной поверхности, в частности ударов по авианосцам. Также ее использовали для ликвидации крупных объектов на земле, например разных зданий, площадей.

Использование Россией такого оружия свидетельствует о том, что военные возможности страны-агрессора уменьшаются. Она не имеет возможности применять что-либо другое, поэтому привлекает и выискивает все, что осталось на складах.

Это индикатор того, что, несмотря на все заявления, России не хватает ресурса, который она хотела бы привлечь. Поэтому применяют именно такие виды вооружения,

– заметил Мусиенко.

Россия ежедневно обстреливает Украину ракетами