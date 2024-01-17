В Силах обороны Юга сообщили, что после атаки дронами россияне ударили ракетами по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию.

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Оккупанты отвлекали авиацией над Черным морем

Защитники рассказали, что утром оккупанты отвлекали сил ПВО маневрированием тактической авиации над акваторией Черного моря, когда коварно ударили "Ониксами" по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам.

Последствия вражеской атаки

Ракеты попали по сельскохозяйственным площадям и агропредприятию. К счастью, пострадавших нет.

Разрушено пустое помещение для содержания скота и заготовки сена. Ни животные, ни люди не пострадали,

– сообщили в Силах обороны.

Последствия коварного обстрела: фото Сил обороны Юга

Место прилета на агропредприятии в Одесской области: смотрите видео

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