У мережу виклали фото уламків збитої ракети П-35 (3М44 "Прогрес"), якою ворог міг вдарити або з берегового комплексу "Редут", або з підземного – "Объект-100". Розповідаємо, у чому небезпека цієї старої і рідкісної ракети. Відомо, що вперше стало відомо про те, що цю ракету застосували росіяни для атаки по Україні.

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Розроблена у 50-х роках

Відомо, що це ракета, яка у довжину сягає 10 метрів. А її стартова вага – 4 тонни. Розробляли П-35 у 50-х роках минулого століття, а взяли на озброєння у 1962 році. У виданні Defense Express припускають, що нею окупанти могли бити у південних областях, адже це протикорабельна ракета.

У груді металу, яка залишилася від ракети, складно розпізнати П-35. Водночас у виданні наголошують, що вона має досить характерні крила. Крім того, власні джерела підтвердили, що саме про цю повітряну ціль і йдеться.



Ракета П-35, якою Росія вдарила по Україні / Фото Defense Express



Ця ракета сягає у довжину 10 метрів / Фото Defense Express



Стартова маса ракети П-35 – 4 тонни / Фото Defense Express

Стара, але все ще на озброєнні. Відомо, що П-35 – засіб ураження, який використовують у береговому ракетному комплексі "Редут". Станом на 2021 рік налічували 8 пускових установок.

Також ракета П-35 використовувалася у стаціонарному комплексі "Утес". Його ще знають під назвою "Объект-100". Мовиться про підземний об'єкт, розміщений поблизу Балаклави. У цьому випадку ракети сховані під землю. І підіймають їх перед пуском. Таких комплексів у Росії було лише два: у Криму та на острові Кильдин, що у Баренцевому морі. Останній, за наявною інформацією, покинутий.

Бойова частина – до 930 кілограмів