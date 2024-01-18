В качестве примера Скибицкий привел российские ракеты Х-101. По его словам, они уже не те, какие были в 2022 году.

Интересно Не можем потерять территорию из-за бездействия, – ГУР исключает "глухую оборону" на фронте

В ГУР рассказали о работе над ошибками оккупантов

Во время дискуссионной программы, организованной проектом Deciding your tomorrow Фонда Виктора Пинчука в Давосе, Скибицкий сказал, что враг учится, и довольно быстро. В частности, противник учитывает те ошибки, которые допускал ранее.

Я вам просто приведу пример: те же крылатые ракеты Х-101 - это совсем другие, чем применявшиеся в 2022 году. Это ракета уже с активной системой радиоэлектронной борьбы, с активной защитой от выбросов тепловых ловушек и так далее,

– объяснил он.

Кроме того, заместитель председателя ГУР МО также высказался по поводу перехода Украины в "глухую оборону". Он отметил, что даже если в этом случае мы начнем развивать наш военно-промышленный комплекс без учета возможностей нанесения ракетных ударов, бомбовых ударов по объектам, то враг все равно не остановится.

В конце концов, Скибицкий отметил, что наше государство должно развивать все: и противовоздушную оборону, и заботиться о защите ВПК, чтобы он давал продукцию. Кроме того, мы должны также принимать и контрнаступательные меры, чтобы не допустить потерь территорий, ведь опыт 2023 года, по словам заместителя Буданова, полностью это доказал.

Россияне модифицировали ракеты Х-101