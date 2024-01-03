Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский, заметив, что россияне до сих пор имеют возможность производить ракеты. К сожалению, они даже смогли несколько увеличить производство.

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Как Россия модифицировала Х-101

Как напомнил Киричевский, недавно опубликовали видео, где видно как Х-101 отстреливала "тепловые ловушки" во время полета. Они могут помочь в борьбе с некоторыми видами ПЗРК с инфракрасной головкой самонаведения.

Также там начали использовать более сложную систему наведения "Отблеск-У", где для наведения используют и визуальное изображение местности и цели.

Это, кстати, еще раз подтверждает, что этих "добрых людей", продолжающих выкладывать последствия обстрелов, нужно "бить палками". Потому что они так упрощают россиянам оформление новых полетных задач для новых ракет Х-101,

– сказал Киричевский.

То, что россияне могут делать улучшенное ракетное оружие – это неприятно. Однако это нельзя назвать непреодолимым препятствием. Тем более что в Украины есть на вооружении западные ПЗРК с лазерным наведением. А против "Гепардов" тепловые ловушки не будут эффективными.

Ракетные обстрелы Украины: коротко