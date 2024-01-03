Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Defence Express Иван Киричевский, заметив, что россияне до сих пор имеют возможность производить ракеты. К сожалению, они даже смогли несколько увеличить производство.
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Как Россия модифицировала Х-101
Как напомнил Киричевский, недавно опубликовали видео, где видно как Х-101 отстреливала "тепловые ловушки" во время полета. Они могут помочь в борьбе с некоторыми видами ПЗРК с инфракрасной головкой самонаведения.
Также там начали использовать более сложную систему наведения "Отблеск-У", где для наведения используют и визуальное изображение местности и цели.
Это, кстати, еще раз подтверждает, что этих "добрых людей", продолжающих выкладывать последствия обстрелов, нужно "бить палками". Потому что они так упрощают россиянам оформление новых полетных задач для новых ракет Х-101,
– сказал Киричевский.
То, что россияне могут делать улучшенное ракетное оружие – это неприятно. Однако это нельзя назвать непреодолимым препятствием. Тем более что в Украины есть на вооружении западные ПЗРК с лазерным наведением. А против "Гепардов" тепловые ловушки не будут эффективными.
Ракетные обстрелы Украины: коротко
- 2 января оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В общей сложности они запустили 99 воздушных целей. Силы ПВО сбили большинство ракет.
- В ходе атаки Россия использовала и крылатые ракеты Х-101. Интересно, что одна из сбитых ракет была изготовлена в четвёртом квартале 2023 года.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал ракетный удар 2 января. Он рассказал, как Россия хотела обойти украинскую ПВО.