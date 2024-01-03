Про це 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський, зауваживши, що росіяни досі мають можливості виготовляти ракети. На жаль, вони навіть змогли дещо збільшити виробництво.

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Як Росія модифікувала Х-101

Як нагадав Киричевський, нещодавно опублікували відео, де видно як Х-101 відстрілювала "теплові пастки" під час польоту. Вони можуть допомогти у боротьбі з деякими видами ПЗРК з інфрачервоною голівкою самонаведення.

Також там почали використовувати складнішу систему наведення "Отблеск-У", де для наведення використовують і візуальне зображення місцевості та цілі.

Це, до речі, ще раз підтверджує, що цих "добрих людей", які продовжують викладати наслідки обстрілів, треба "бити дрючками". Тому що вони так спрощують росіянам оформлення нових польотних завдань для нових ракет Х-101,

– сказав Киричевський.

Те, що росіяни можуть робити покращену ракетну зброю – це неприємно. Однак це не можна назвати нездоланною перепоною. Тим паче що Україна має на озброєнні західні ПЗРК з лазерним наведенням. А проти "Гепардів" теплові пастки не будуть ефективними.

Ракетні обстріли України: коротко