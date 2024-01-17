Ранее Вадим Скибицкий рассказал, что Кремлю для восстановления потенциала сухопутных войск нужно до десяти лет. Годы понадобятся врагу и для восстановления арсенала высокоточного вооружения, ведь Россия уже получает оружие от Ирана и Китая.
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ВСУ будут проводить контрнаступательные операции
В военной разведке оценивают, что на тактическом уровне боевые действия на фронте будут продолжены. Это будет происходить даже при сложных погодных условиях.
Никто не говорит об остановке или тем более о прекращении огня. Любое прекращение огня России будет использовать для улучшения тактического положения и обретения большей способности для восстановления или открытия новых направлений боевых действий,
– подчеркнул Скибицкий.
По его словам, мы не можем потерять свою территорию из-за бездействия.
В то же время, комментируя риски "замораживания" военных действий и теоретического перехода ВСУ в так называемую "глухую оборону", Скибицкий рассказал о подготовке российского войска. Он отметил, что захватчики во время войны достаточно быстро учатся.
В таком случае, если мы даже перейдем в глухую оборону, как многие говорят, и начнем развивать наш ОПК, то враг не остановится. Мы должны развивать все – воздушную оборону, заботиться, чтобы наш ОПК был защищен, и мы должны проводить контрнаступательные мероприятия, чтобы не допустить потери территории,
– сказал представитель ГУР.
Он также добавил, что опыт, полученный в 2023 году, на примере показал, как следует действовать.
Ситуация на фронте: коротко
- Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что, несмотря на значительные потери в живой силе и технике, оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских военных на левобережье Херсона. И очевидно не остановятся. Сейчас, по словам Гуменюк, оккупанты вынуждены выполнять более-менее очередные, регулярные вылазки. Они стараются держаться в пешем порядке и соответственно беречь технику, по всей вероятности, накапливают ее для более мощного удара.
- В течение суток 17 января произошло 98 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях. Враг нанес четыре ракетных и 29 авиационных ударов, 49 ударов МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам. Под артиллерийские обстрелы попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.