Ведь Россия уже получает оружие от Ирана и Китая. По данным разведки, говорится о миллионе снарядов от КНДР.

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Сколько времени Россия будет восстанавливать потенциал

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью журналистам, что наши партнеры понимают, что мы сдерживаем Россию. Кремль не достиг своих целей и Украина в разы снизила потенциал врага. По подсчетам наших разведчиков, России:

чтобы восстановить потенциал сухопутных войск, который был перед началом широкомасштабной агрессии, потребуется от пяти до десяти лет;

чтобы восстановить арсенал высокоточного вооружения – три – пять лет.

Наша заслуга в том, что мы не позволили российской военной машине подготовиться и начать агрессию не только против нас, но и других стран.

– заверил представитель разведчиков.

Кратко о потерях врага на войне в Украине