Адже наразі Росія вже отримує зброю від Ірану та Китаю. За даними розвідки, мовиться про мільйон снарядів від КНДР.
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Скільки часу Росія буде відновлювати потенціал
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів у інтерв'ю журналістам, що наші партнери розуміють, що ми стримуємо Росію. Кремль не досяг своїх цілей й Україна в рази зменшила потенціал ворога. За підрахунками наших розвідників, Росії:
- щоби відновити потенціал сухопутних військ, який був перед початком широкомасштабної агресії, буде потрібно від п'яти до десяти років;
- щоби відновити арсенал високоточного озброєння – три – п'ять років.
Наша заслуга в тому, що ми не дозволили російській військовій машині підготуватися і почати агресію не тільки проти нас, а й проти інших країн,
– запевнив представник розвідників.
Коротко про втрати ворога на війні в Україні
- Тільки за останню добу Росія втратила в Україні 980 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 370 980 російських загарбників.
- Британська розвідка заявила, що російське військове керівництво, намагаючись виконати свій мобілізаційний план, з квітня 2023 року дозволило випускникам шкіл підписувати контракт з армією. Так, згідно з даними "Медіазони" та російської служби BBC, на війні загинули щонайменш п'ять росіян 2005 року народження.
- До речі, прилетіло окупантами й по літаках. Напередодні ввечері ЗСУ збили російський А-50 та підбили Іл-22. Знищення А-50 над Азовським морем стало найбільшою втратою ворога з часу знищення крейсера "Москва". Адже "Москва" коштувала орієнтовно 750 мільйонів доларів, своєю чергою А-50 – 330 мільйонів доларів, модернізований − близько 500 мільйонів доларів.