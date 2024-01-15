Адже наразі Росія вже отримує зброю від Ірану та Китаю. За даними розвідки, мовиться про мільйон снарядів від КНДР.

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Скільки часу Росія буде відновлювати потенціал

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповів у інтерв'ю журналістам, що наші партнери розуміють, що ми стримуємо Росію. Кремль не досяг своїх цілей й Україна в рази зменшила потенціал ворога. За підрахунками наших розвідників, Росії:

щоби відновити потенціал сухопутних військ, який був перед початком широкомасштабної агресії, буде потрібно від п'яти до десяти років;

щоби відновити арсенал високоточного озброєння – три – п'ять років.

Наша заслуга в тому, що ми не дозволили російській військовій машині підготуватися і почати агресію не тільки проти нас, а й проти інших країн,

– запевнив представник розвідників.

Коротко про втрати ворога на війні в Україні