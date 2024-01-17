В течение суток 17 января произошло 98 боевых столкновений. В то же время, захватчики не вели штурмовых действий на Купянском и Шахтерском направлениях в течение суток. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Удары россиян

Враг нанес четыре ракетных и 29 авиационных ударов, 49 ударов МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

Под артиллерийские обстрелы попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области. Макеевка на карте:

на Бахмутском направлении Силы обороны отразили девять атак россиян неподалеку от Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Клещиевка на карте:

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 20 атак окупантов в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Враг пытается окружить Авдеевку:

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков возле Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак. Марьинка на карте:

На Шахтерском направлении русские наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. За прошедшие сутки захватчики без успеха совершили шесть штурмов позиций украинских войск.

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Что происходит на фронте: смотрите видео

Удары ВСУ

Авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и двум складам боеприпасов оккупантов.