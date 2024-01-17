В течение суток 17 января произошло 98 боевых столкновений. В то же время, захватчики не вели штурмовых действий на Купянском и Шахтерском направлениях в течение суток. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Удары россиян

Враг нанес четыре ракетных и 29 авиационных ударов, 49 ударов МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

Под артиллерийские обстрелы попали более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

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Удары ВСУ

Авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и двум складам боеприпасов оккупантов.