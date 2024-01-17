Война в Украине, ситуация на фронте 17 января / Коллаж 24 Канала
Силы обороны отбили атаки россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Запорожском и Херсонском направлениях.
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В течение суток 17 января произошло 98 боевых столкновений. В то же время, захватчики не вели штурмовых действий на Купянском и Шахтерском направлениях в течение суток. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Авиация Сил обороны нанесла удары по одному району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и двум складам боеприпасов оккупантов.