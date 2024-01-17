Так, за минувшие сутки Россия потеряла еще 730 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники, передает 24 Канал.
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Потери агрессора на утро 17 января
- Личного состава – около 372 820 (+730),
- танков – 6126 (+13),
- боевых бронированных машин – 11372 (+14),
- артиллерийских систем – 8811 (+10),
- РСЗО – 964 (+3),
- средств ПВО – 653 (+0),
- самолетов – 331 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6884 (+7),
- крылатых ракет – 1817 (+1),
- кораблей/катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 11755 (+24),
- специальной техники – 1367 (+2).
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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ