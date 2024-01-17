Так, за минувшие сутки Россия потеряла еще 730 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники, передает 24 Канал.

Интересно Более 10 летчиков могли погибнуть после сбития самолета-радара А-50

Потери агрессора на утро 17 января

Личного состава – около 372 820 (+730),

танков – 6126 (+13),

боевых бронированных машин – 11372 (+14),

артиллерийских систем – 8811 (+10),

РСЗО – 964 (+3),

средств ПВО – 653 (+0),

самолетов – 331 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6884 (+7),

крылатых ракет – 1817 (+1),

кораблей/катеров – 23 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 11755 (+24),

специальной техники – 1367 (+2).

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! 14 января украинские защитники уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.