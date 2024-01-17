Так, за минувшие сутки Россия потеряла еще 730 бойцов. Кроме того, десятки единиц техники, передает 24 Канал.

Интересно Более 10 летчиков могли погибнуть после сбития самолета-радара А-50

Потери агрессора на утро 17 января

  • Личного состава – около 372 820 (+730),
  • танков – 6126 (+13),
  • боевых бронированных машин – 11372 (+14),
  • артиллерийских систем – 8811 (+10),
  • РСЗО – 964 (+3),
  • средств ПВО – 653 (+0),
  • самолетов – 331 (+0),
  • вертолетов – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6884 (+7),
  • крылатых ракет – 1817 (+1),
  • кораблей/катеров – 23 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11755 (+24),
  • специальной техники – 1367 (+2).

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втрати ворогаПотери врага / Инфографика Генштаба ВСУ