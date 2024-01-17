Так, за минулу добу Росія втратила ще 730 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, передає 24 Канал.

Цікаво Понад 10 льотчиків могли загинути після збиття літака-радара А-50

Втрати агресора на ранок 17 січня

  • Особового складу – близько 372 820 (+730),
  • танків – 6126 (+13),
  • бойових броньованих машин – 11372 (+14),
  • артилерійських систем – 8811 (+10),
  • РСЗВ – 964 (+3),
  • засобів ППО – 653 (+0),
  • літаків – 331 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7),
  • крилатих ракет – 1817 (+1),
  • кораблів /катерів – 23 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11755 (+24),
  • спеціальної техніки – 1367 (+2).