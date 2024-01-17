Так, за минулу добу Росія втратила ще 730 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, передає 24 Канал.
Цікаво Понад 10 льотчиків могли загинути після збиття літака-радара А-50
Втрати агресора на ранок 17 січня
- Особового складу – близько 372 820 (+730),
- танків – 6126 (+13),
- бойових броньованих машин – 11372 (+14),
- артилерійських систем – 8811 (+10),
- РСЗВ – 964 (+3),
- засобів ППО – 653 (+0),
- літаків – 331 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6884 (+7),
- крилатих ракет – 1817 (+1),
- кораблів /катерів – 23 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11755 (+24),
- спеціальної техніки – 1367 (+2).