Так, за минулу добу Росія втратила ще 730 своїх бійців. Окрім того, десятки одиниць техніки, передає 24 Канал.

Цікаво Понад 10 льотчиків могли загинути після збиття літака-радара А-50

Втрати агресора на ранок 17 січня