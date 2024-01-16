Про це повідомляє провоєнний російський телеграм-канал Fighterbomber. Автор стверджує, що літаки, які впали (крім А-50, упав ще й Іл-22), нібито опинилися під вогнем російської ППО.
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"Найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ПКС стало наше ППО. Воно завжди б'є в спину. Від нього неможливо захиститися", – ідеться у публікації.
Водночас інші російські пропагандисти підтвердили падіння літаків і запустили кампанію зі збору коштів сім'ям загиблих.
Російські пропагандисти повідомляють про загиблих пілотів / Скриншот з телеграму
Знищення літаків А-50 та Іл-22
- 14 січня українські військові знищили російський літак А-50. Сталося це в зоні акваторії Азовського моря.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував Повітряним Силам за прекрасно сплановану та проведену операцію зі знищення повітряного командного пункту Іл-22, а також літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.
- У Міноборони Росії офіційно інцидент з падінням літаків так і не прокоментували. У Кремлі лише відмахнулись, що не мають інформації про те, що літаки були збиті ЗСУ.