Про це повідомляє провоєнний російський телеграм-канал Fighterbomber. Автор стверджує, що літаки, які впали (крім А-50, упав ще й Іл-22), нібито опинилися під вогнем російської ППО.

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"Найстрашнішим і найнебезпечнішим ворогом для ПКС стало наше ППО. Воно завжди б'є в спину. Від нього неможливо захиститися", – ідеться у публікації.

Водночас інші російські пропагандисти підтвердили падіння літаків і запустили кампанію зі збору коштів сім'ям загиблих.



Російські пропагандисти повідомляють про загиблих пілотів / Скриншот з телеграму

Знищення літаків А-50 та Іл-22