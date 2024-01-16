Про це Зеленський заявив під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Український очільник також закликав партнерів збільшити допомогу у захисті неба над Україною, передає 24 Канал.
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Зеленський розповів про здатність ППО України
Президент наголосив, що Україні треба здобути перевагу у повітрі, так само як змогла здобути у Чорному морі, відігнавши від наших берегів російські військові судна. Зеленський наголосив, що наша держава може прикрити небо, а партнери знають, що необхідно і яких кількостях.
Це дозволить прогресувати на землі. Лише два дні тому ми довели, що Україна навіть може вражати дуже цінні російські військові літаки, які раніше ніхто раніше не збивав,
– наголосив він.
Водночас глава держави сказав, що багато санкційних кроків затримувалися на місяці й навіть роки тому, що партнери стикалися з обуренням чи погрозами Росії. Але жодна з цих погроз не справдилося.
"Кожне з обурень виявилося лише блефом. І як можна бути задоволеним санкціями проти Росії чи експортним контролем, якщо не блокують її виробництво ракет?" – спитав український очільник.
Він також зазначив, що в кожній російській ракеті є "дюжина критичних компонентів" і це факт. Президент запевнив, що він вдячний за кожен санкційний пакет, але наближення миру буде нагородою для всіх, хто переймається про те, щоб забезпечити роботу всіх чинних санкцій щодо Росії.
Україна збила А-50 та Іл-22 над Азовським морем
- Увечері 14 січня стало відомо, що над Азовським морем "приземлили" два російських військових літаків. Мовиться про ДРЛС А-50 та повітряний командний пункт А-50.
- Уже наступного дня головнокомандувач Валерій Залужний підтвердив, що наші військові провели успішну операцію зі знищення А-50. Він також подякував усім, хто брав участь у знищенні ворожого повітряного судна.
- Водночас літак Іл-22, вочевидь, зміг дістатися до міста Анапа у Росії. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат, проаналізувавши зображення повітряного судна, яке ширилося в мережі, зазначив, що літак непридатний для подальшого користування.