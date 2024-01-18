Всего за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками. Враг нанес 9 ракетных и 128 авиационных ударов, а также совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

На Купянском направлении наши защитники отбили 6 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

Враг атаковал позиции Сил обороны возле Синьковки: смотрите на карте

На Лиманском направлении украинские воины отбили 13 атак оккупантов в районах Тернов, Ямполевки Донецкой области и еще 5 атак вблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области.

Россияне штурмовали позиции возле Ямполевки: смотрите на карте

На Бахмутском направлении наши воины отбили 8 атак противника возле Григоровки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Силы обороны отразили атаки возле Ивановского: смотрите на карте

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак недалеко от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Российская армия хочет окружить Авдеевку: смотрите на карте

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 10 атак.

Силы обороны сдерживают врага у Марьинки: смотрите на карте

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку противника севернее Новодонецкого Донецкой области.

ВСУ отразили атаку врага возле Новодонецкого: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

На Запорожском направлении враг наступательных или штурмовых действий не вел.

На Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что происходит на других направлениях

На Волынском и Полесском направлениям оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Какие потери нанесены врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов противника.