Карта боевых действий по состоянию на 18 января / Коллаж 24 Канала
Украинские военные уже 694 сутки героически отражают атаки врага на всех участках фронта. На этот раз оккупанты активно штурмовали позиции ВСУ на Лиманском и Авдеевском направлениях.
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Всего за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками. Враг нанес 9 ракетных и 128 авиационных ударов, а также совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Враг атаковал позиции Сил обороны возле Синьковки: смотрите на карте
Россияне штурмовали позиции возле Ямполевки: смотрите на карте
Силы обороны отразили атаки возле Ивановского: смотрите на карте
Российская армия хочет окружить Авдеевку: смотрите на карте
Силы обороны сдерживают врага у Марьинки: смотрите на карте
ВСУ отразили атаку врага возле Новодонецкого: смотрите на карте
Как изменился фронт на Юге
Что происходит на других направлениях
Какие потери нанесены врагу в технике
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов противника.