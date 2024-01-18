Всего за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений между украинскими и российскими войсками. Враг нанес 9 ракетных и 128 авиационных ударов, а также совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какая ситуация на Востоке Украины

Враг атаковал позиции Сил обороны возле Синьковки: смотрите на карте

Россияне штурмовали позиции возле Ямполевки: смотрите на карте

Силы обороны отразили атаки возле Ивановского: смотрите на карте

Российская армия хочет окружить Авдеевку: смотрите на карте

Силы обороны сдерживают врага у Марьинки: смотрите на карте

ВСУ отразили атаку врага возле Новодонецкого: смотрите на карте

Как изменился фронт на Юге

Что происходит на других направлениях

Какие потери нанесены врагу в технике

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов противника.