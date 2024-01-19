Утром 19 января в командовании Вооруженных Сил рассказали о ситуации на поле боя. В этом материале 24 Канала также узнайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.
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Что происходит на Востоке
Защитники отбивают атаки противника: смотрите на карте от DeepState
Линия фронта в районе Бахмута: смотрите на карте DeepState
Ситуация на других участках
ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу: смотрите на карте от DeepState
Потери российских оккупантов
Наши бесстрашные воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
- А вот подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.
- Как констатируют в Генштабе утром 19 января, за минувшие сутки было ликвидировано 920 бойцов так называемой "второй армии мира". Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 374 520 оккупантов.