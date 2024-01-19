Утром 19 января в командовании Вооруженных Сил рассказали о ситуации на поле боя. В этом материале 24 Канала также узнайте, как выглядит линия фронта на боевых направлениях.

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Что происходит на Востоке

Защитники отбивают атаки противника: смотрите на карте от DeepState

Линия фронта в районе Бахмута: смотрите на карте DeepState

Ситуация на других участках

ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу: смотрите на карте от DeepState

Потери российских оккупантов

Наши бесстрашные воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.
  • А вот подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.
  • Как констатируют в Генштабе утром 19 января, за минувшие сутки было ликвидировано 920 бойцов так называемой "второй армии мира". Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 374 520 оккупантов.