"На войне погиб наш земляк, старший лейтенант Михаил Кирильчук", – именно с такими заголовками в начале ноября 2022 года СМИ распространили эту печальную весть со ссылкой на Барский городской совет. Найти первоисточник этого сообщения уже невозможно – его удалили. Но, самое главное, погиб боец во Львове. При обстоятельствах, которые удивляют, и что удивляет еще больше – обстоятельств, которые до сих пор не смогли окончательно установить правоохранительные органы.

К 24 Каналу обратилась дочь военного Анастасия Кирильчук. Этот материал будет об истории, в которой пока больше открытых вопросов чем утверждений, и одновременно о герое, который отправился защищать наше государство от врага, был готов отдать свою жизнь Украине, но погиб в тылу – за сотни километров от линии фронта.

И ни у кого нет окончательного ответа, почему так произошло.

Михаил Михайлович Кирильчук отошел на тот свет в 57 лет. Он знал, что такое война еще до 24 февраля 2022 года. Воин защищал наше государство от агрессора во времена АТО, уверенно держал оружие в руках и дослужился до звания старшего лейтенанта. Получив повестку 26.10.2022, он сразу пришел на порог ТЦК в своем родном городе Бар, что в Винницкой области. После этого с товарищами отправился во Львовскую национальную академию Сухопутных войск на дополнительную комиссию.

Как рассказывает дочь защитника, последний раз родные имели с ним связь утром следующего дня около 11:35. Тогда военный сообщил, что не прошел обследование, поэтому направляется в ближайшее время домой. Собственно, уже вечером можно было услышать из трубки телефона: "Абонент вне зоны".

Участник АТО, военный Михаил Кирильчук
Участник АТО, военный Михаил Кирильчук / Фото из местных СМИ города Бар

Три дня близкие Михаила ждали, после чего обратились в Барский центр комплектования. Там им ответили, что воин, потеряв сознание, упал и находится в военном госпитале. Где именно, родным сказали только 3 ноября. Майор Торнопольский Олег Владимирович лично сообщил, что Кирильчук уже 6 якобы день и ночь находится в больнице, и не где-нибудь, а в военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова. И, что самое важное, в реанимационном отделении.

ТЦК уже на шестой день сказали, что он в коме, но отговаривали, говорили нам не ехать. Потом утверждали, что нас туда не пустят. Они не хотели, чтобы мы ехали,
– рассказала нам Анастасия, дочь Кирильчука.

Уже 4 ноября вечером сестра Михаила Кирильчука вместе со своей дочерью, племянницей Михаила, отправилась во Львов. Анастасия Кирильчук утверждает, что родные приехали в медучреждение уже на следующий день около 07:00. Когда медики услышали фамилию пациента, ответили, что якобы такого человека у них нет.

Сначала, когда назвали имя, фамилию папы, спросили, есть ли такой, – то в больнице сразу сказали, что такого нет... Потом все-таки сообщили, однако не говорили о том, что он умер,
– делится Кирильчук.

В соответствующих документах указано, что Михаил Михайлович Кирильчук перестал дышать около 05:00, 5 ноября. Уже через 44 минуты врачи констатировали его смерть. Следовательно, у родных военного возник вопрос: почему эту информацию им не сообщили, сразу, когда они приехали? Почему центр комплектования отговаривал их от того, чтобы они отправились во Львов.

Кирильчук вместе со своей еще маленькой дочерью Анастасией
Кирильчук вместе со своей еще маленькой дочерью Анастасией / Фото из местных СМИ города Бар

Согласно официальной версии, которую сообщили близким защитника, на территории Львовской национальной академии Сухопутных войск он упал с лестницы, когда потерял сознание. Однако вместе с тем правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Уже больше года, с ноября 2022 года, его судьба и направление в суд под большим вопросом.

Понимаете, я и консультировалась с адвокатами, и все говорят, как один, что это не было простое падение. Поэтому, если бы действительно, как они говорили, он упал со второй ступеньки, то он бы не получил такие серьезные травмы,
– отмечает дочь бойца.

В судебно-медицинской экспертизе зафиксированы такие повреждения на теле военного:

  • отек головного мозга;
  • перелом кости черепа;
  • кровоизлияние в вещество головного мозга;
  • открытая черепно-мозговая травма;
  • травма в результате контакта с тупым предметом;
  • сломанная рука, синяк под глазом и разбитая губа.

Мы написали запрос в Винницкий ТЦК, который проводил служебное расследование по факту смерти Кирильчука. Фактически из ответа понятно, что все эти травмы и повреждения якобы являются следствием несчастного случая, если не досадного стечения обстоятельств.

По результатам расследования установлено, что смерть наступила в результате травмы, полученной по собственной неосторожности. Служебное расследование проводилось Жмеринским РТЦК и СП,
– говорится в ответе.

Кроме того, по городу ходили слухи, что у Кирильчука был конфликт с кем-то из военных по дороге в академию. Правда ли это, мы не можем утверждать стопроцентно. В то же время в Жмеринском ТЦК наотрез уверяют, что информация о возможном конфликте с участием Кирильчука не была никем подтверждена.

Ответ Винницкого областного ТЦК и СП и информационный запрос 24 Канала
Ответ Винницкого областного ТЦК и СП и информационный запрос / 24 Канал

Еще больше эта ситуация кажется подозрительной, если учитывать, что Барский городской совет сначала сообщал о гибели Кирильчука в результате российской агрессии. В конце концов это может быть просто техническая ошибка, вызванная коммуникационными трудностями. На запрос 24 Канала в мэрии города Бар ответили, что получили информацию о военном от центра комплектования.

Сообщение Барского городского совета и СМИ о смерти Кирильчука / 24 Канал

Добавим, что во Львовской национальной академии сухопутных войск констатировали: не могут ничего сказать об обстоятельствах смерти Кирильчука, поскольку это компетенция соответствующих правоохранительных органов. Кроме того, служебное расследование проводил ТЦК, а не заведение высшего образования, поскольку военнослужащий не был, скажем, назначен на должность академии или зачислен в списки ее личного состава.

В Национальной академии отсутствуют документы об обстоятельствах прибытия и травмирования Кирильчука М. М., а также расследование по этому факту,
– указано в письме.

Ответ Национальной академии сухопутных войск во Львове на информационный запрос 24 Канала
Ответ Национальной академии сухопутных войск во Львове на информационный запрос / 24 Канал

Журналисты 24 Канала связались со следователем Довгополым Максимом, который работает во Франковском районном отделе полиции Львова и ведет это дело. Правоохранитель повторял, что комментариев не дает, но все-таки ответил на ряд важных вопросов.

Прежде всего – досудебное расследование продолжается. Пока у полиции нет достаточно доказательств, чтобы закрыть это дело или направить его в суд. Следовательно, нет доказательств утверждать: это было умышленное убийство или несчастный случай.

Почему за более чем год нет прогресса? По словам Довгополого, военные, которые в тот день вместе с Михаилом Кирильчуком были в академии, впоследствии отправились под Бахмут в Донецкой области.

Достаточно доказательств еще нет. Досудебное расследование в настоящее время проводится. Если бы у меня было достаточно доказательств, это дело было бы направлено в суд... Люди, которые с ним (Кирильчуком – 24 Канал) проходили службу, они сейчас находятся на Востоке Украины, они воюют. Они теоретически не могут приехать ко мне, так же как и я теоретически не могу доехать до них,
– ответил следователь.

В то же время полицейский опроверг информацию центра комплектования о том, что на допросы их никто не вызывал: "Ну, как не вызывали, если я сам лично общался с людьми и вызывал их? Были допросы, есть в деле допросы".

Самый главный вопрос, который нам удалось задать полицейскому: предлагал ли ему кто-то взятку за то, чтобы это дело неподвижно лежало более года и впоследствии все-таки замялось.

Нет. Полиция взяток не берет,
– лаконично ответил Максим Довгополый.

Трудно осознать, что чувствуют родные погибшего военного Михаила Кирильчука. Определенные факты могут указывать на то, что все-таки это было умышленное убийство, а не просто несчастный случай – "падение с лестницы". Как понятно из общения с полицией, правоохранительные органы не могут собрать достаточно доказательств для направления дела в суд, поскольку коллеги Кирильчука воюют на Востоке Украины. Физический допрос при таких обстоятельствах представляется невозможным.

Конечно, самым положительным финалом в этой истории будет судебный приговор возможному убийце, именно на него искренне надеется 24 Канал. Украина и так ежедневно теряет самых лучших в войне с агрессивным и жестким врагом. Внутри нашего государства мы должны быть едиными в понимании того, что каждая человеческая жизнь важна, а справедливость должна догнать всех обидчиков, которые нарушают закон и оскверняют судьбы других.

Также мы хотим, чтобы родные Михаила Кирильчука спали спокойно. И вечная память Герою.