Вранці 19 січня в командуванні Збройних Сил розповіли про ситуацію на полі бою. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

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Що відбувається на Сході

Сіверський та Слобожанський напрямки. Росія зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, аби недопустити перекидання українських військ на загрозливі напрямки. Окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що наші захисники відбили 18 атак ворога поблизу таких населених пунктів Харківської області: Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове.

Захисники відбивають атаки противника: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Сили оборони відбили 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

Бахмутський напрямок. Українські воїни відбили 2 атаки загарбників неподалік Богданівки, що в Донецькій області.

Лінія фронту в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" констатує, що захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Було відбито 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. У цій зоні було відбито 15 атак.

Шахтарський напрямок. Захисники відбили 4 атаки противника західніше Старомайорського та південніше Урожайного, що на Донеччині.

Ситуація на інших ділянках

Запорізький напрямок. Українські воїни відбили 5 атаки ворога західніше Вербового та Роботиного, що в Запорізькій області.

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" інформує, що Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти хочуть вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 11 безуспішних штурмів.

ЗСУ розширюють плацдарм на лівому березі: дивіться на карті від DeepState

Волинський та Поліський напрямки. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Втрати російських окупантів

Наші безстрашні воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.