Вранці 19 січня в командуванні Збройних Сил розповіли про ситуацію на полі бою. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.
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Що відбувається на Сході
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Лінія фронту в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState
Ситуація на інших ділянках
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Втрати російських окупантів
Наші безстрашні воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників.
- А от підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.
- Як констатують в Генштабі вранці 19 січня, за минулу добу було ліквідовано 920 бійців так званої "другої армії світу". Загалом від початку повномасштабного вторгнення загинуло 374 520 окупантів.