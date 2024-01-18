Загалом протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень між українськими та російськими військами. Ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, а також здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на Сході України

Ворог атакував позиції Сил оборони біля Синьківки: дивіться на карті

Росіяни штурмували позиції біля Ямполівки: дивіться на карті

Сили оборони відбили атаки біля Іванівського: дивіться на карті

Російська армія хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті

Сили оборони стримують ворога біля Мар'їнки: дивіться на карті

ЗСУ відбили атаку ворога біля Новодонецького: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

Що відбувається на інших напрямках

Яких втрат завдано ворогу у техніці

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.