Карта бойових дій станом на 18 січня / Колаж 24 Каналу
Українські військові уже 694 добу героїчно відбивають атаки ворога на всіх ділянках фронту. Цього разу окупанти активно штурмували позиції ЗСУ на Лиманському та Авдіївському напрямках.
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Загалом протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень між українськими та російськими військами. Ворог завдав 9 ракетних та 128 авіаційних ударів, а також здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Ворог атакував позиції Сил оборони біля Синьківки: дивіться на карті
Росіяни штурмували позиції біля Ямполівки: дивіться на карті
Сили оборони відбили атаки біля Іванівського: дивіться на карті
Російська армія хоче оточити Авдіївку: дивіться на карті
Сили оборони стримують ворога біля Мар'їнки: дивіться на карті
ЗСУ відбили атаку ворога біля Новодонецького: дивіться на карті
Як змінився фронт на Півдні
Що відбувається на інших напрямках
Яких втрат завдано ворогу у техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 пунктах управління, 1 району зосередження особового складу, 3 радіолокаційних станціях, 2 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 2 складах боєприпасів противника.