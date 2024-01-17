Протягом доби 17 січня відбулось 98 бойових зіткнень. Водночас загарбники не вели штурмових дій на Куп'янському та Шахтарському напрямках впродовж доби. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари росіян

Ворог завдав чотирьох ракетних та 29 авіаційних ударів, 49 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

Під артилерійський обстріл потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 11 атак загарбників в районах Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 17 атак біля Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та північніше Григорівки, Веселого Донецької області. Макіївка на карті:

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак росіян неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Кліщіївка на карті:

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 атак окупантів в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Ворог намагається оточити Авдіївку:

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників біля Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак. Мар'їнка на карті:

На Шахтарському напрямку росіяни наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку окупантів західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Впродовж минулої доби загарбники без успіху здійснили шість штурмів позицій українських військ.

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Що відбувається на фронті: дивіться відео

Удари ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів окупантів.