Протягом доби 17 січня відбулось 98 бойових зіткнень. Водночас загарбники не вели штурмових дій на Куп'янському та Шахтарському напрямках впродовж доби. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Удари росіян

Ворог завдав чотирьох ракетних та 29 авіаційних ударів, 49 ударів МЛРС по позиціях українських військ та різних населених пунктах.

Під артилерійський обстріл потрапили понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

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Удари ЗСУ

Авіація Сил оборони завдала ударів по одному району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, двох пунктах управління та двох складах боєприпасів окупантів.