Раніше Вадим Скібіцький розповів, що Кремлю для відновлення потенціалу сухопутних військ потрібно до десяти років. Роки знадобляться ворогу й для відновлення арсеналу високоточного озброєння, адже наразі Росія вже отримує зброю від Ірану та Китаю.

Дивіться також "Пісня льоду та полум'я": в Росії знову горіла залізниця, у ГУР розповіли деталі

ЗСУ проводитимуть контрнаступальні операції

У військовій розвідці оцінюють, що на тактичному рівні бойові дії на фронті будуть продовжені. Це відбуватиметься навіть за умови складних погодніх умов.

Ніхто не говорить про зупинку, чи тим паче про припинення вогню. Будь-яке припинення вогню Росії буде використовувати для поліпшення тактичного положення та набуття більшої спроможності для відновлення чи відкриття нових напрямків бойових дій,

– наголосив Скібіцький.

За його словами, ми не можемо втратити свою територію через бездіяльність.

Водночас коментуючи ризики "замороження" воєнних дій та теоретичного переходу ЗСУ до так званої "глухої оборони", Скібіцький розповів про підготовку російського війська. Він зазначив, що загарбники під час війни доволі швидко вчаться.

В такому випадку, якщо ми навіть перейдемо в глуху оборону, як багато хто каже, і почнемо розвивати наш ОПК, то ворог не зупиниться. Ми повинні розвивати все – повітряну оборону, дбати, щоб наш ОПК був захищений, і ми маємо проводити контрнаступальні заходи, щоб не допустити втрату території,

– сказав представник ГУР.

Він також додав, що досвід, отриманий у 2023 році, на прикладі показав те, як варто діяти.

Ситуація на фронті: коротко