Наразі критичних змін в тактиці ворога немає, але росіяни можуть готуватися до потужного удару в майбутньому. Такою інформацією з 24 Каналом поділилася начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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Детальніше про ймовірні плани окупантів

У середині жовтня 2023 року українські військові форсували Дніпро в районі Херсона та відтіснили росіян з декількох позицій на окупованому лівому березі річки. Спочатку мовилося, зокрема, про Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Пізніше до них додалися Кринки. Уже майже три місяці російська армія намагається вибити звідти українських військових, проте марно.

Вони продовжують свої системні штурмові дії, які не мають успіху. Проте росіяни з такою впертою наполегливістю їх повторюють під тиском військово-політичного керівництва, яке вимагає від них вибиття Сил оборони з плацдарму на лівому березі,

– сказала очільниця пресцентру Сил оборони.

Саме тому така поведінка збережеться надалі. Для цього ворог має відповідний ресурс – і технічний, і людський. Хоча спостерігається помітна економія техніки. Певною мірою через те, що на перших хвилях атакувальних дій росіяни зазнали величезних втрат і зрозуміли, що можуть залишитися без підтримки.

Зверніть увагу! У районі Кринок росіяни сконцентрували близько 10 тисяч військових. Окупанти намагаються вибити українських військових із зайнятих позицій.

Зараз, за словами Гуменюк, окупанти змушені виконувати більш-менш чергові, регулярні вилазки. Вони намагаються триматися в пішому порядку і відповідно берегти техніку, цілком імовірно, що накопичують її для більш потужного удару. Однак глобальних формувань ударних угруповань у загарбників не зафіксовано.

Яка ситуація на лівому березі Херсонщини: коротко