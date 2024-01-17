Пока критических изменений в тактике врага нет, но россияне могут готовиться к мощному удару в будущем. Такой информацией с 24 Каналом поделилась начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
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Подробнее о предполагаемых планах оккупантов
В середине октября 2023 года украинские военные форсировали Днепр в районе Херсона и оттеснили россиян с нескольких позиций на оккупированном левом берегу реки. Сначала говорилось, в частности, о Пойме и позициях на северной окраине Песчановки. Позже к ним добавились Крынки. Уже почти три месяца российская армия пытается выбить оттуда украинских военных, но безуспешно.
Они продолжают свои системные штурмовые действия, не имеющие успеха. Однако россияне с такой упорной настойчивостью их повторяют под давлением военно-политического руководства, требующего от них выбивания Сил обороны из плацдарма на левом берегу,
– сказала руководитель пресс-центра Сил обороны.
Именно поэтому такое поведение в дальнейшем сохранится. Для этого у врага есть соответствующий ресурс – и технический, и человеческий. Хотя наблюдается заметная экономия техники. В определенной степени из-за того, что на первых волнах атакующих действий россияне понесли огромные потери и поняли, что могут остаться без поддержки.
Сейчас, по словам Гуменюк, оккупанты вынуждены выполнять более-менее очередные, регулярные вылазки. Они стараются держаться в пешем порядке и соответственно беречь технику, по всей вероятности, накапливают ее для более мощного удара. Однако глобальные формирования ударных группировок у захватчиков не зафиксированы.
Какая ситуация на левом берегу Херсона: коротко
- Институт изучения войны сообщил о подготовке российских захватчиков к обороне территории близ Крынок, на левом берегу Днепра. Собранные спутниковые снимки указывают, что россияне неоднократно пытались контратаковать у Крынок небольшими отрядами вдоль трассы М-14.
- По данным британских разведчиков, украинские силы активно используют FPV-дроны, оснащенные боеприпасами для ударов по объектам россиян на левобережье Херонщины. По предварительным оценкам, 90% российской военной техники в секторе Крынки были уничтожены.
- Ранее аналитики ISW заявили, что на оккупированной территории Херсонщины российские оккупанты все чаще путают свои БПЛА с украинскими и открывают по ним огонь. В то же время, активность украинских дронов на этом направлении значительно увеличилась.