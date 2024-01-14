Украинские войска удерживают позиции на восточном берегу Херсонской области. Подтвержденных изменений в этом районе нет.
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Россия пытается эвакуировать поврежденную технику
Позиционные бои в этом районе продолжаются. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что командование российского 17-го танкового полка в течение последних двух недель пытается эвакуировать поврежденную российскую бронетехнику под Крынками. К этому привлекается штатный ремонтный персонал и боевой персонал.
Здесь активно работают украинские беспилотники. Российская группировка войск "Днепр" начала извещать личный состав о том, когда российские беспилотники будут действовать в их районе, поскольку они все чаще принимают собственные беспилотники за украинские и обстреливают их.
По имеющейся информации, подразделения 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии действуют в северных и северо-западных Олешках, а подразделения 17-го танкового полка и неопределенное подразделение 70-й мотострелковой дивизии действуют вблизи Песчановки и Пойма.
Российские атаки становятся шаблонными
- Россия 13 января нанесла массированный удар, использовав разные средства. Враг запустил 40 различных воздушных целей, из которых более 20 единиц не достигли своих объектов в результате работы комплексов радиоэлектронной борьбы. Аналитики Института изучения войны заявили, что это явилось переломным моментом. Они допустили, что российские атаки становятся шаблонными для украинских защитников.
- В ISW отметили, что ранее Силы обороны активно использовали комплексы РЭБ в борьбе с беспилотниками, но не с ракетами. Аналитики ранее предполагали, что кампания ударов России против Украины и украинская адаптация к противодействию новым российским ударным комплексам являются частью более широкой тактической и технологической гонки "нападение – защита" между возможностями дальней авиации и противовоздушной обороны.
- Однако атака 13 января продемонстрировала, что оккупанты в своих действиях стали предсказуемыми.