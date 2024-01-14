Українські війська утримують позиції на східному березі Херсонської області. Підтверджених змін у цьому районі немає.
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Росія намагається евакуювати пошкоджену техніку
Позиційні бої у цьому районі продовжуються. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що командування російського 17-го танкового полку протягом останніх двох тижнів намагається евакуювати пошкоджену російську бронетехніку під Кринками. До цього залучають штатний ремонтний персонал та бойовий персонал.
Тут активно працюють українські безпілотники. Російське угруповання військ "Дніпро" почало сповіщати особовий склад про те, коли російські безпілотники діятимуть у їхньому районі, оскільки вони все частіше приймають власні безпілотники за українські та обстрілюють їх.
За наявною інформацією, підрозділи 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії діють у північних і північно-західних Олешках, а підрозділи 17-го танкового полку та невизначений підрозділ 70-ї мотострілецької дивізії діють поблизу Піщанівки та Пойми.
Російські атаки стають шаблонними
- Росія 13 січня завдала масованого удару, використавши різні засоби. Ворог запустив 40 різних повітряних цілей, з яких понад 20 одиниць – не досягли своїх об'єктів внаслідок роботи комплексів радіоелектронної боротьби. Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що це стало переломним моментом. Вони припустили, що російські атаки стають шаблонними для українських захисників.
- В ISW зазначили, що раніше Сили оборони активно використовували комплекси РЕБ у боротьбі з безпілотниками, але не з ракетами. Аналітики раніше припускали, що кампанія ударів Росії проти України й українська адаптація до протидії новим російським ударним комплексам є частиною ширшої тактичної та технологічної гонки "напад – захист" між можливостями дальньої авіації та протиповітряної оборони.
- Однак атака 13 січня продемонструвала, що окупанти у своїх діях стали передбачуваними.