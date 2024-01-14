Українські війська утримують позиції на східному березі Херсонської області. Підтверджених змін у цьому районі немає.

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Росія намагається евакуювати пошкоджену техніку

Позиційні бої у цьому районі продовжуються. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що командування російського 17-го танкового полку протягом останніх двох тижнів намагається евакуювати пошкоджену російську бронетехніку під Кринками. До цього залучають штатний ремонтний персонал та бойовий персонал.

Тут активно працюють українські безпілотники. Російське угруповання військ "Дніпро" почало сповіщати особовий склад про те, коли російські безпілотники діятимуть у їхньому районі, оскільки вони все частіше приймають власні безпілотники за українські та обстрілюють їх.

За наявною інформацією, підрозділи 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії діють у північних і північно-західних Олешках, а підрозділи 17-го танкового полку та невизначений підрозділ 70-ї мотострілецької дивізії діють поблизу Піщанівки та Пойми.

Російські атаки стають шаблонними