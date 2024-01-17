Это подтверждают соответствующие спутниковые снимки, отметили в американском Институте изучения войны, передает 24 Канал.

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Оккупанты готовятся к обороне вблизи Крынков

Украинские защитники удерживают позицию на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне продолжения позиционных боев 16 января. Однако подтвержденных изменений фронта на этом участке не было, отметили аналитики.

Добавили, что, по словам украинских и российских источников, позиционные боевые действия продолжались на восточном берегу, в частности, возле Крынков и Песчановки. Недавно сделанные спутниковые снимки указывают на то, что оккупанты неоднократно пытались контратаковать вблизи Крынков небольшими отрядами вдоль трассы М14.

Спутниковые снимки показывают, что российские войска готовятся защищать территорию по Крынкам, включая трассу М14, вдоль которой построили 0,5-километровую траншею и другие оборонные позиции,

– отметили в ISW.

Согласно сообщениям, на восточном берегу действуют подразделения российского 8-го артиллерийского полка 22-го армейского корпуса Черноморского флота.

Обратите внимание! Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты 6 раз штурмовали позиции наших воинов, впрочем, успеха не имели.

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