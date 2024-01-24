Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Тревогу в Одесской области объявили в 20:20, а уже около 20:50 в городе раздались взрывы, передает 24 Канал.

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Как сообщают в сети, около 20:47 в Одессе раздались взрывы. Через несколько минут местные жители слышали новую серию взрывов. Вероятно, в Одесской области работают системы и средства противовоздушной обороны.

Отметим, что в Одесской ОВА призвали жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя,

– написал глава ОВА Олег Кипер.

Затем он добавил, что сохраняется опасность для Одессы и Одесского района.

Журналисты "Суспильного" сообщили, что после взрыва в результате российской атаки загорелся пожар.

Силы обороны Юга добавили, что в Одесской области продолжается боевая работа ПВО. Также там подтвердили, что в жилых кварталах города зафиксирован пожар.

К сожалению, есть также пострадавший в результате ночной атаки "Шахедами".

Есть повреждения гражданской жилищной инфраструктуры. Зафиксированы возгорания. Пока известно об одном пострадавшем. Одессит получил ожоги. Медики оказывают всю необходимую помощь,

– сообщил Кипер.

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем мужчине – он получил множественные порезы. Пострадавшего госпитализировали, к счастью, угрозы для жизни нет. В общем, по состоянию на 21:55 известно о двух пострадавших.

Враг запустил "Шахеды"

Воздушные силы в 20:22 сообщили, что российские военные запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" в направлении Одесчины.

БПЛА в Татарбунарском районе (курс северный) и Беляевском районе (курс западный). Очередная группа с Черного моря в направлении Одессы!

– говорится в сообщении.

Отметим, что угрозу дроны-камикадзе представляют также для Запорожской и Днепропетровской областей. По состоянию на 21:15 тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях. Тревога на Востоке связана с ракетной опасностью.