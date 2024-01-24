Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Тривогу на Одещині оголосили о 20:20, а вже близько о 20:50 у місті пролунали вибухи, передає 24 Канал.

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Як повідомляють у мережі, близько о 20:47 в Одесі пролунали вибухи. За кілька хвилин місцеві жителі чули нову серію вибухів. Ймовірно, на Одещині працюють системи та засоби протиповітряної оборони.

Зазначимо, що в Одеській ОВА закликали жителів бути в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою,

– написав голова ОВА Олег Кіпер.

Згодом він додав, що зберігається небезпека для Одеси та Одеського району.

Журналісти "Суспільного" повідомили, що після вибуху внаслідок російської атаки зайнялась пожежа.

Сили оборони Півдня додали, що на Одещині триває бойова робота ППО. Також там підтвердили, що в житлових кварталах міста зафіксовано пожежу.

На жаль, є також постраждалий унаслідок нічної атаки "Шахедами".

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури. Зафіксовані загоряння. Наразі відомо про одного постраждалого. Одесит отримав опіки. Медики надають всю необхідну допомогу,

– повідомив Кіпер.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого чоловіка – він отримав множинні порізи. Постраждалого госпіталізували, на щастя, загрози життю немає. Загалом, станом на 21:55 відомо про 2 постраждалих.

Ворог запустив "Шахеди"

Повітряні сили о 20:22 повідомили, що російські військові запустили дрони-камікадзе типу "Шахед" у напрямку Одещини.

БпЛА в Татарбунарському районі (курс північний) та Біляївському районі (курс західний). Чергова група з Чорного моря в напрямку Одеси!

– мовиться у повідомленні.

Зазначимо, що загрозу дрони-камікадзе становлять також для Запорізької та Дніпропетровської областей. Станом на 21:15 тривога оголошена в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. Тривога на Сході пов'язана з ракетною небезпекою.