Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила 24 Каналу, у чому річ. За її словами, російські загарбники намагаються впорядкувати свою діяльність в умовах втрати розвідувального літака А-50.
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"Вони втратили А-50, тобто фактичне наведення на конкретні цілі. Тепер вони невеликими групами "Шахедів" намагаються розвідати, що і як працює, щоб потім застосувати ефективніше або дорозвідувати вже за допомогою авіації", – зазначила Гуменюк.
Росія намагається компенсувати кількість безпілотних розвідників
Натепер на Херсонщині спостерігають роботу п'ятьох безпілотних розвідників ворога. Очевидно, що росіяни намагаються зібрати максимум інформації.
Розосередження по областях, яке ми спостерігали цієї ночі, вочевидь свідчить про намагання виснажити системи ППО,
– додала Гуменюк.
Дронова атака вночі 22 січня: основне
- Російські окупанти запустили вісім "Шахедів" із Приморсько-Ахтарська. Їх усі знищили в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.
- Однак уламки одного з ворожих безпілотників упали на територію підприємства в Дніпропетровській області. Спалахнула пожежа, але ніхто з людей не постраждав.
- Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що розосередити ППО неможливо, тому що потрібно захистити передусім міста. "Шахеди" можуть пролетіти майже всю Україну, адже вона дуже велика.