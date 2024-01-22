Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила 24 Каналу, у чому річ. За її словами, російські загарбники намагаються впорядкувати свою діяльність в умовах втрати розвідувального літака А-50.

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"Вони втратили А-50, тобто фактичне наведення на конкретні цілі. Тепер вони невеликими групами "Шахедів" намагаються розвідати, що і як працює, щоб потім застосувати ефективніше або дорозвідувати вже за допомогою авіації", – зазначила Гуменюк.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 разом із повітряним пунктом управління Іл-22 українські військові уразили над акваторією Азовського моря ввечері 14 січня. Наразі залишається невідомим, яку зброю застосували захисники – припускають, що це ракета Patriot.

Росія намагається компенсувати кількість безпілотних розвідників

Натепер на Херсонщині спостерігають роботу п'ятьох безпілотних розвідників ворога. Очевидно, що росіяни намагаються зібрати максимум інформації.

Розосередження по областях, яке ми спостерігали цієї ночі, вочевидь свідчить про намагання виснажити системи ППО,

– додала Гуменюк.

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