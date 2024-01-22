Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила 24 Каналу, в чем дело. По ее словам, российские захватчики пытаются упорядочить свою деятельность в условиях потери разведывательного самолета А-50.

К теме В Еврокомиссии ожидают усиление российских атак накануне президентских выборов в России

"Они потеряли А-50, то есть фактическую наводку на конкретные цели. Теперь они небольшими группами "Шахедов" пытаются разведать, что и как работает, чтобы потом применить более эффективно или доразведывать уже с помощью авиации", – отметила Гуменюк.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 вместе с воздушным пунктом управления Ил-22 поразили украинские военные над акваторией Азовского моря вечером 14 января. Пока остается неизвестным, какое оружие применили защитники – предполагают, что это ракета Patriot.

Россия пытается компенсировать количество беспилотных разведчиков

В настоящее время в Херсонской области наблюдают работу пяти беспилотных разведчиков врага. Очевидно, что россияне пытаются собрать максимум информации.

Рассредоточение по областям, которое мы наблюдали этой ночью, очевидно свидетельствует о попытке истощить системы ПВО,

– добавила Гуменюк.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Дроновая атака ночью 22 января: основное