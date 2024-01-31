Російський опозиційний політик Геннадій Гудков прокоментував 24 Каналу останні атаки по країні-агресорці. Як відомо, вночі 31 січня українські розвідники запустили дрони по НПЗ "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі.

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"Тактичний ефект є, безумовно. Ідуть якісь збої в постачанні. В основному можемо говорити про постачання фронту", – зазначив Гудков.

Однак переважно йдеться про точкові удари, які навряд чи кардинально вплинуть на російське населення й країну-агресорку в цілому. Вирішальне значення мають саме події на російсько-українському фронті.

Україна відкрила "другий фронт"

Однією з найгучніших атак на Росію останнім часом став удар по нафтовому терміналу в Усть-Лузі вночі 21 січня. Як відомо, виникла пожежа, яку не могли загасити майже дві доби. Сам об'єкт виведений з ладу на невизначений термін.

Цю атаку прокоментували в Bloomberg. Там констатували, що дронові удари по російських портах у Балтійському морі загрожують ключовому маршруту, яким Москва експортує нафту. Тому це може свідчити про відкриття "нового фронту" у війні.

За інформацією видання, через два основні балтійські термінали в Усть-Лузі й Приморську Росія продає близько 1,5 мільйона барелів нафти, що становить понад 40% загального морського експорту країни-агресорки.

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