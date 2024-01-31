Російський опозиційний політик Геннадій Гудков прокоментував 24 Каналу останні атаки по країні-агресорці. Як відомо, вночі 31 січня українські розвідники запустили дрони по НПЗ "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі.
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"Тактичний ефект є, безумовно. Ідуть якісь збої в постачанні. В основному можемо говорити про постачання фронту", – зазначив Гудков.
Однак переважно йдеться про точкові удари, які навряд чи кардинально вплинуть на російське населення й країну-агресорку в цілому. Вирішальне значення мають саме події на російсько-українському фронті.
Україна відкрила "другий фронт"
Однією з найгучніших атак на Росію останнім часом став удар по нафтовому терміналу в Усть-Лузі вночі 21 січня. Як відомо, виникла пожежа, яку не могли загасити майже дві доби. Сам об'єкт виведений з ладу на невизначений термін.
Цю атаку прокоментували в Bloomberg. Там констатували, що дронові удари по російських портах у Балтійському морі загрожують ключовому маршруту, яким Москва експортує нафту. Тому це може свідчити про відкриття "нового фронту" у війні.
За інформацією видання, через два основні балтійські термінали в Усть-Лузі й Приморську Росія продає близько 1,5 мільйона барелів нафти, що становить понад 40% загального морського експорту країни-агресорки.
Вибухи в Росії: останні новини
- Ввечері 30 січня спалахнула одна з теплоелектростанцій у Москві. Перед цим місцеві чули вибух і спалах, але російські пропагандисти заявили про "коротке замикання".
- Вдень 31 січня в центрі російської столиці загорілась будівля, у якій розташований офіс комуністичної партії. За попередніми даними, спалахнуло будівельне сміття всередині будівлі.
- Крім того, у Росії заявляли про дронову атаку. Безпілотники долетіли аж до Калуги й Тули. До них від межі Харківської області понад 600 кілометрів.