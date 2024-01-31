Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков прокомментировал 24 Каналу последние атаки по стране-агрессору. Как известно, ночью 31 января украинские разведчики запустили дроны по НПЗ "Невский мазут" в Санкт-Петербурге.

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"Тактический эффект есть, безусловно. Идут какие-то сбои в поставках. В основном можем говорить о снабжении фронта", – отметил Гудков.

Однако в основном речь идет о точечных ударах, которые вряд ли кардинально повлияют на российское население и страну-агрессора в целом. Решающее значение имеют именно события на российско-украинском фронте.

Украина открыла "второй фронт"

Одной из самых громких атак на Россию в последнее время стал удар по нефтяному терминалу в Усть-Луге ночью 21 января. Как известно, возник пожар, который не могли потушить почти двое суток. Сам объект выведен из строя на неопределенный срок.

Эту атаку прокомментировали в Bloomberg. Там констатировали, что беспилотные удары по российским портам в Балтийском море угрожают ключевому маршруту, которым Москва экспортирует нефть. Поэтому это может свидетельствовать об открытии "нового фронта" в войне.

По информации издания, через два основных балтийских терминала в Усть-Луге и Приморске Россия продает около 1,5 миллиона баррелей нефти, что составляет более 40% общего морского экспорта страны-агрессора.

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