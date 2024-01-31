В российских телеграм-каналах публикуют момент взрыва на предприятии. Также оккупанты жалуются на последствия атаки БПЛА, передает 24 Канал.

Смотрите также Шойгу вляпался: на росТВ "засветили" стратегический объект завод ракет "Калибр"

Момент взрыва в Санкт-Петербурге

Около 05:00 в Санкт-Петербурге прогремел мощный взрыв который слышали в разных районах города. Как стало известно позже, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Невский мазут". Под ударом оказалось несколько цистерн предприятия.

В сети опубликовали кадры, которые зафиксировали атаку дрона-камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу. На них видно яркую вспышку, после чего возникает пожар.

Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе: смотрите видео

На других кадрах беспилотник не зафиксировали, однако видно, как после взрыва появляется задымление.

Задымление после атаки БПЛА: смотрите видео

В сети также опубликовали кадры с последствиями атаки. На них видны поврежденные автомобили и некоторые разрушения.

Территория завода "Невский мазут" после атаки БПЛА / Фото из росСМИ

В то же время пропагандисты и дальше замыливают глаза россиянам и уверяют, что якобы разрушений нет. В частности, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал что "на промышленной площадке в Невском районе Петербурга ночью произошел инцидент, который требовал внимания силовых ведомств". Он также заявил, что пострадавших нет, а "существенных разрушений" на заводе не зафиксировали.

В сети российские пропагандисты также писали, что якобы беспилотник сбили из комплекса С-400 в районе Глухоозерского шоссе.

Смотрите на карте где расположен нефтеперерабатывающий завод

За атакой стоит ГУР

Как сообщили источники 24 Канала, атака на нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге – спецоперация Главного управления разведки Минобороны Украины.

Санкт-Петербург этой ночью атаковали беспилотниками, за операцией стоит ГУР МО,

– заявили источники 24 Канала.

И хотя российские пропагандисты заявляют, что "произошел инцидент" и якобы никаких разрушений нет, однако по данным ГУР, беспилотники успешно атаковали несколько цистерн, после чего вспыхнул пожар.