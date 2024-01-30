Шойгу провел инспекцию на заводе и приказал интенсифицировать производство ракет, информирует 24 Канал. Напомним, что недавно в партизанском движении "Атеш" обнаружили и опубликовали координаты склада "Калибров" в Севастополе.
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Новая цель для спецслужб
Министр обороны России посетил завод по производству "Калибров" в Екатеринбурге. Известно, что Сергей Шойгу вместе с другими представителями оборонного ведомства побывал на Конструкторском бюро "Новатор". Как оказалось, количество "Калибров" в России существенно уменьшилось, из-за чего отдали приказ активизировать производство.
В российских СМИ сообщили, что Машиностроительный завод имени М.И. Калинина (МЗИК) и ОКБ "Новатор" работают в три смены. Однако в 2024 году они должны работать еще более упорно, чтобы увеличить производство "Калибров" и "Искандеров" которых очевидно сейчас не хватает.
Шойгу доложили, что производство крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана вдвое, предприятие, мол, уже выполнило на 17%.
Однако интересен даже не этот факт. Враждебное министерство обороны фактически "засветило" стратегический объект России, вероятно совсем не думая о возможных последствиях. А они могут быть очень неприятны для страны-агрессорки. Кажется, Шойгу слишком рано забыл о "хлопке" в Усть-Луге, где от беспилотников очень серьезно пострадал морской торговый порт.
Надеемся, что вскоре новости о "хлопке" на заводе по производству "Калибров" будут изобиловать российскими и не только СМИ.
Взрывы в России: последние новости
- Утром 30 января россияне жаловались на массированную атаку беспилотников. По словам очевидцев, дроны долетели до Тулы и Калуги расстояние до которых заметим более 600 километров. Минобороны России заявило, что ПВО якобы сбило 21 беспилотник над Крымом Белгородской Брянской Калужской и Тульской областями.
- Эффективно отработали дроны по нефтеперерабатывающему заводу в российском курортном городе Туапсе. После ударов 24 января Туапсинский НПЗ остановил свою работу, в частности, говорится о переработке нефти. Скорее всего, возобновить производство нефтепродуктов не удастся быстро.
- Ночью 21 января беспилотники атаковали морской торговый порт в Усть-Луге Ленинградской области. Источники 24 Канала подтвердили, что это была успешная операция СБУ. Пожар в порту не могли потушить два дня. Больше всего от удара пострадал угольный терминал "Новатек". Интересно отметить, что эти удары привели к сокращению экспорта нефти из России.