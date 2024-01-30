Шойгу провел инспекцию на заводе и приказал интенсифицировать производство ракет, информирует 24 Канал. Напомним, что недавно в партизанском движении "Атеш" обнаружили и опубликовали координаты склада "Калибров" в Севастополе.

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Новая цель для спецслужб

Министр обороны России посетил завод по производству "Калибров" в Екатеринбурге. Известно, что Сергей Шойгу вместе с другими представителями оборонного ведомства побывал на Конструкторском бюро "Новатор". Как оказалось, количество "Калибров" в России существенно уменьшилось, из-за чего отдали приказ активизировать производство.

В российских СМИ сообщили, что Машиностроительный завод имени М.И. Калинина (МЗИК) и ОКБ "Новатор" работают в три смены. Однако в 2024 году они должны работать еще более упорно, чтобы увеличить производство "Калибров" и "Искандеров" которых очевидно сейчас не хватает.

Обратите внимание! В последний раз россияне применяли "Калибры" для атак по Украине во время массированного обстрела 2 января. Тогда оккупанты выпустили 3 ракеты этого типа. До этого использование "Калибров" фиксировали полгода назад 13 июля 2023 года.

Шойгу доложили, что производство крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана вдвое, предприятие, мол, уже выполнило на 17%.

Однако интересен даже не этот факт. Враждебное министерство обороны фактически "засветило" стратегический объект России, вероятно совсем не думая о возможных последствиях. А они могут быть очень неприятны для страны-агрессорки. Кажется, Шойгу слишком рано забыл о "хлопке" в Усть-Луге, где от беспилотников очень серьезно пострадал морской торговый порт.

Надеемся, что вскоре новости о "хлопке" на заводе по производству "Калибров" будут изобиловать российскими и не только СМИ.

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