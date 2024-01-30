Шойгу провів інспекцію на заводі та наказав інтенсифікувати виробництво ракет, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що нещодавно у партизанському русі "Атеш" виявили та опублікували координати складу "Калібрів" у Севастополі.

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Нова ціль для спецслужб

Міністр оборони Росії відвідав завод з виробництва "Калібрів" у Єкатеринбурзі. Відомо, що Сєргєй Шойгу разом з іншими представниками оборонного відомства побував на Конструкторському бюро "Новатор". Як виявилось, кількість "Калібрів" у Росії суттєво зменшилась, через що віддали наказ активізувати виробництво.

У російських ЗМІ повідомили, що Машинобудівний завод імені М.І. Калініна (МЗІК) та ОКБ "Новатор" працюють у три зміни. Однак у 2024 році вони мають працювати ще наполегливіше, аби збільшити виробництво "Калібрів" та "Іскандерів", яких, очевидно, зараз бракує.

Зверніть увагу! Востаннє росіяни застосовували "Калібри" для атак по Україні під час масованого обстрілу 2 січня. Тоді окупанти випустили 3 ракети цього типу. До цього використання "Калібрів" фіксували аж пів року тому – 13 липня 2023 року.

Шойгу доповіли, що виробництво крилатих ракет морського базування "Калібр", попри збільшення плану вдвічі, підприємство, мовляв, вже виконало на 17%.

Однак цікавим навіть є не цей факт. Вороже міністерство оборони фактично "засвітило" стратегічний об'єкт Росії, ймовірно, зовсім не думаючи про можливі наслідки. А вони можуть бути дуже неприємними для країни-агресорки. Здається, Шойгу занадто рано забув про "бавовну" в Усть-Лузі, де від безпілотників дуже серйозно постраждав морський торговельний порт.

Сподіваємось, що невдовзі новини про "бавовну" на заводі з виробництва "Калібрів" ряснітимуть у російських і не лише ЗМІ.

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