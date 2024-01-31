Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, отметив, что оборудование может посыпаться даже вследствии санкций и дефицита обслуживания со стороны западных компаний. Это будет большая проблема для россиян.
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Например, на заводе "Лукойл" в Нижегородской области произошла авария. По словам Милова, похоже, что она была связана не с ударами БпЛА, а из-за выхода из строя оборудования, которое обычно обслуживали западные компании. Из-за санкций они этого не делают. Поэтому частично аварии связаны с санкциями и тем, что страна-агрессор отрезана от западных технологий.
"Этот завод производит 12% бензина в России. Один завод. То есть уменьшение мощности на половину – это удар по рынку очень серьезный", – подчеркнул оппозиционер.
Санкции работают
Российская нефтеперерабатывающая отрасль была очень отсталая и ориентирована на производство мазута. Последние 20 лет там произошла модернизация благодаря западному оборудованию. В то же время Россия современное оборудование для нефтепереработки не производит.
Еще несколько инцидентов на нескольких нефтезаводах – и это может быть очень серьезным ударом по рынку топлива. Это станет проблемой для российской армии и в целом экономики страны-агрессора.
Нефтепереработка – очень-очень уязвимое для России место. Где-то это удары беспилотниками. Судя по тому, что многие удары оказываются успешными, есть большая проблема просто прикрыть такие все объекты ограниченными средствами (ПВО – 24 Канал), которые есть,
– сказал бывший министр энергетики России.
Инциденты на НПЗ в России
- В российском Санкт-Петербурге в ночь на 31 января дрон ударил по нефтеперерабатывающему заводу. Под атаку попало несколько цистерн. По данным источников 24 Канала, это была спецоперация ГУР МО.
- Об атаке БПЛА в России жаловались и 30 января. Россияне завили, что якобы сбили над нефтебазой в Калужской области беспилотник. Он упал на её территорию.
- Оккупанты заявили, что в Ярославле 29 января якобы "посадили" на территории НПЗ дрон. Захватчики шутили, что он якобы был самодельный.
- В ночь на 25 января в результате атаки БПЛА по энергетическому объекту в Туапсе вспыхнул масштабный пожар. Дрон ударил по морскому терминалу нефтеперерабатывающего завода. Это была очередная цель СБУ.
- Ударили 21 января украинские дроны и по нефтеперерабатывающему терминалу "Новатэк" в Усть-Луге в Ленинградской области. Вспыхнул пожар, а производственный процесс остановили. Операцию провела Служба безопасности Украины.