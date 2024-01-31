Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России, оппозиционер Владимир Милов, отметив, что оборудование может посыпаться даже вследствии санкций и дефицита обслуживания со стороны западных компаний. Это будет большая проблема для россиян.

К теме Новая военная стратегия Украины поражает Россию в "больные места", – The Spectator

Например, на заводе "Лукойл" в Нижегородской области произошла авария. По словам Милова, похоже, что она была связана не с ударами БпЛА, а из-за выхода из строя оборудования, которое обычно обслуживали западные компании. Из-за санкций они этого не делают. Поэтому частично аварии связаны с санкциями и тем, что страна-агрессор отрезана от западных технологий.

"Этот завод производит 12% бензина в России. Один завод. То есть уменьшение мощности на половину – это удар по рынку очень серьезный", – подчеркнул оппозиционер.

Санкции работают

Российская нефтеперерабатывающая отрасль была очень отсталая и ориентирована на производство мазута. Последние 20 лет там произошла модернизация благодаря западному оборудованию. В то же время Россия современное оборудование для нефтепереработки не производит.

Еще несколько инцидентов на нескольких нефтезаводах – и это может быть очень серьезным ударом по рынку топлива. Это станет проблемой для российской армии и в целом экономики страны-агрессора.

Нефтепереработка – очень-очень уязвимое для России место. Где-то это удары беспилотниками. Судя по тому, что многие удары оказываются успешными, есть большая проблема просто прикрыть такие все объекты ограниченными средствами (ПВО – 24 Канал), которые есть,

– сказал бывший министр энергетики России.

Инциденты на НПЗ в России