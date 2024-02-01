Відповідну інформацію окупанти повідомили вдосвіта 1 лютого 2024 року. Російське міноборони заявило, що нібито збило дрони, пише 24 Канал.
Дивіться також Хто атакував Москву та Санкт-Петербург: огляд фронту від Світана
Що відомо про атаку дронів
Губернатор Бєлгородської області заявив вдосвіта про нібито роботу їхньої ППО в Яковлівському міському окрузі.
Там Росія нібито збила дві повітряні цілі на підльоті до міста Строїтель,
– запевнив Гладков.
Він традиційно говорив, що оперативні служби нібито уточнюють інформацію про наслідки атаки. Як і постійно в Росії, він сказав про відсутність поранених та руйнувань.
Згодом російське міноборони також вирішило опублікувати заяву про те, як нібито відпрацювала їхня ППО. Зокрема, вони буцімто перехопили та знищили:
- 4 дрони – над Бєлгородською областю,
- 1 – над Курською.
Окупанти традиційно звинуватили у всьому Україну, хоча наша сторона про це не заявляла.
Згодом у Росії заявили про нові "збиті" дрони. Мовиться про нібито 5 дронів над Бєлгородською областю та два – над Воронезькою.
Ба більше, тривожно росіянам було в тимчасово окупованому Криму. Адже підписник телеграм-каналу "Кримський вітер" заявив про вибухи у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.
Росія заявила про дрон за 800 кілометрів від України
- Росія ввечері 31 січня заявила, що нібито невідомі безпілотники атакували Нижній Новгород. Це російське місто розташоване орієнтовно за 800 кілометрів від українського кордону, якщо рахувати по прямій.
- Цікаво, що саме там розміщені нафтопереробні підприємства країни-агресора.
- У Кремлі заявили, що нібито дрони летіли з боку Рязанської області та рухалися на низькій висоті (близько 50 метрів), щоб системи ППО не побачили їх.