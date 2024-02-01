Відповідну інформацію окупанти повідомили вдосвіта 1 лютого 2024 року. Російське міноборони заявило, що нібито збило дрони, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів

Губернатор Бєлгородської області заявив вдосвіта про нібито роботу їхньої ППО в Яковлівському міському окрузі.

Там Росія нібито збила дві повітряні цілі на підльоті до міста Строїтель,

– запевнив Гладков.

Він традиційно говорив, що оперативні служби нібито уточнюють інформацію про наслідки атаки. Як і постійно в Росії, він сказав про відсутність поранених та руйнувань.

Згодом російське міноборони також вирішило опублікувати заяву про те, як нібито відпрацювала їхня ППО. Зокрема, вони буцімто перехопили та знищили:

4 дрони – над Бєлгородською областю,

1 – над Курською.

Окупанти традиційно звинуватили у всьому Україну, хоча наша сторона про це не заявляла.

Зверніть увагу! Російське селище Яковлєво розміщене орієнтовно за 70 кілометрів від російсько-українського кордону. Через нього проходить траса Москва — Сімферополь.

Згодом у Росії заявили про нові "збиті" дрони. Мовиться про нібито 5 дронів над Бєлгородською областю та два – над Воронезькою.

Ба більше, тривожно росіянам було в тимчасово окупованому Криму. Адже підписник телеграм-каналу "Кримський вітер" заявив про вибухи у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.

Росія заявила про дрон за 800 кілометрів від України