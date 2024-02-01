Операцию осуществил агент “Атэш” 30 января 2024 года. Он даже сумел показать кадры с места диверсии.
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Что известно о диверсии на российской железной дороге
30 января 2024 года агент нашего движения провел диверсию на железной дороге возле населенного пункта Первомайского Тамбовской области. В результате поджога релейного шкафа было прекращено использование железной дороги через которую осуществляется переброска ракет в арсенал воздушно-космических сил России (военная часть 14272),
– заявили в "Атеш".
Они даже опубликовали координаты уничтоженного объекта – 52.4512500711, 41.472261350282.
Партизаны показали диверсию на железной дороге: смотрите видео
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В "Атеш" уточнили, что они разведывали маршруты и график логистики грузовых военных складов противника. Поэтому именно подготовка дала свои плоды.
Важные новости от "Атеш"
- Партизаны нашли склад ракет в Севастополе и опубликовали его координаты. Именно там враг может хранить крылатые ракеты "Калибр".
- "Атеш" провел разведку ракетного предприятия под Москвой "Тактическое ракетное вооружение". Именно эта корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов. В частности, говорится о ракетах Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа "Бастион", "Яхонт", "Рубеж" и другие.
- Также партизаны показали кадры, которые свидетельствуют, что сторожевой корабль типа "Тарантул" утонул в районе Севастополя. Известно, что оккупанты украли его в 2014 году во время оккупации Крыма.