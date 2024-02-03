Росіяни підтримують геноцид українців. Водночас самі панічно бояться, аби війна не прийшла до них на поріг. Перелякані громадяни країни-агресорки регулярно заявляють про дрони, які начебто летять до них.

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У ніч на 3 лютого дронову "естафету" перейняв Воронеж. Місцевій владі прибачився якийсь "український БпЛА". Жодних доказів своїх слів Олександр Гусєв – місцевий губернатор, – звичайно, не навів. Водночас він заявив, що "легендарна" (спойлер – ні) російська "ППО" начебто добре відпрацювала й збила його.

Що ж, мінус одна спокійна ніч для громадян країни-терористки.

Україна могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника

До слова, нещодавно у Forbes заявили, що Україна могла зірвати виробництво найсмертоноснішого російського безпілотника – "Ланцета". Вочевидь це сталося під час вибуху "Загорському оптико-механічному заводі" у місті Сергієв Посад (Московська область). Саме після розкішної "бавовни", яка туди завітала, у росіян почалися проблеми з "Ланцетами". Їхня кількість мала б зрости, однак у реальності – суттєво зменшилася.