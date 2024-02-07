Военный эксперт Петр Черник прокомментировал 24 Каналу такой шаг. По его мнению, создание Сил беспилотных систем даст результат, хоть и не сразу.

Вашему вниманию Зеленский поручил создать Силы беспилотных систем

"Учитывая то, что наши союзники не предоставляют нам то оружие, которое может изменить ход войны, то только асимметричный ответ дронов является правильным шагом вперед", – отметил Черник.

Обратите внимание! В WSJ сообщили, что до конца 2024 года Украина планирует произвести 1 миллион FPV-дронов, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов.

Удары по российским объектам могут масштабироваться

Вероятно, Силы беспилотных систем будут выполнять два типа задач:

тактические – по линии боестолкновения;

– по линии боестолкновения; стратегические – уничтожение энергетической и железнодорожной инфраструктуры и всего военно-промышленного комплекса на территории России.

Главным может стать именно стратегический аспект.

Как все будет в реальности – следим, набираемся терпения. Более чем уверен, что результат будет,

– констатировал Черник.

Почему важно выделить Силы беспилотных систем

В отличие от аэроразведки, которая дает целеполагание, то, что теперь создают, прежде всего будет иметь ударный потенциал. Речь идет о беспилотниках, которые имеют боевую часть и призваны что-то уничтожать.

"Это правильно, что сосредотачиваются все силы и средства в одной структуре, которая будет координировать эту работу, потому что рассредоточение работы – это не совсем корректно", – подчеркнул Черник.

Украинские дроны атакуют Россию на море и суше: последние новости