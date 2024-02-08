Росіяни запустили "Шахеди" ще увечері 7 лютого. Близько півночі удар тримала Одеса – там були вибухи, працювала ППО.

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У Миколаєві є влучання

Миколаївці, тримаємось! Тримаємо зв'язок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки – зранку! До відбою будьте подалі від вікон,

– написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Таким чином він визнав, що в місті є влучання.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім о пів на другу ночі повідомив, що скоро має бути відбій, адже до міста підлітає останній ударний безпілотник.

Що відомо про атаку дронами по Миколаєву

Росіяни переключилися на Миколаїв фактично одразу після того, як атакували Одесу. Моніторингові канали писали, що на місто летять дрони, а відомий телеграм-канал "Николаевский Ванек" багато писав про дислокацію "Шахедів" в області.