Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что для защиты от таких ракет необходимы средства, и об этом знают западные партнеры, передает 24 Канал.

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Враг будет использовать все методы

Игнат отметил, что не имеет много информации о ракетах типа "Циркон". В то же время он добавил, что необходимо дождаться выводов экспертов, которые подтвердят, что россияне действительно нанесли удар по Киеву противокорабельным оружием.

Представитель Воздушных сил заявил, что Россия – коварный враг, который будет использовать все методы, чтобы атаковать Украину. В частности уже зафиксированы случаи, когда оккупанты били по украинским городам ракетами, которые изготовлены в других странах. Очевидно, Игнат говорил об обстрелах Харьковщины северокорейскими баллистическими ракетами.

Россия будет пытаться использовать все методы, чтобы атаковать Украину именно ракетами, которые летят по баллистической траектории. И эта ракета (3М22 "Циркон" – 24 Канал), и "Кинжал", и "Искандер", которые она использует – это баллистика. И против этих ракет нужны средства. Какие средства знаем мы, знают наши партнеры. Надо работать, чтобы защищаться именно от этого вида вооружения,

– заявил Игнат.

Россия ударила "Цирконом" по Киеву: что известно