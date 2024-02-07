Издание предполагает, что во время ракетной атаки по Киеву 7 враг мог использовать ракету ЗМ22 "Циркон". В частности на фото есть обломки, на одном из которых присутствует маркировка "3М22", что соответствует именно этой ракете.

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Россия могла ударить по столице ракетой "Циркон"

Defense Express отметило, что обломки "привязаны" к месту падения ракеты в Днепровском районе, однако вряд ли ЛЭП была целью "Циркона". Поэтому они предположили, что ракету все же подбили.



Место падения ракеты / фото Национальная полиция



Маркировка "3М22", присуща ракете "Циркон" / фото Defense Express

В то же время в сводке Командования Воздушных сил среди перехваченных ракет значатся только крылатые ракеты типа Х-555/101 и "Калибр".

Обратите внимание. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат ранее сообщил, что некоторые ракеты, которые не попали в статистику сбитых 7 февраля, все равно не достигли своих целей.

Defense Express пообщался с собственными источниками для уточнения. И по полученной информации, фрагментация ракеты достаточно сильная и это значительно усложняет ее идентификацию. На это накладывается мало информации по ЗМ22 "Циркон", которая не демонстрировалась публично,

– отметило издание.

Журналисты добавили, что в России статус этой ракеты неопределенный. Она то объявляется принятой на вооружение, в потом оказывается, что соответствующего приказа нет.

Представитель ВС Юрий Игнат сообщил 24 Каналу, что обломки ракеты должны исследовать соответствующие специалисты. Только тогда будет окончательно понятно, что именно запустил враг.

Он также отметил, что анализ обломков – не компетенция Воздушных сил. Защитники неба определяют тип ракет только по траектории их полета.

Враг выпускал похожую ракету ранее

Defense Express стало известно, что обломки ракеты, которые нашли сегодня, соответствуют обломкам еще одной неидентифицированной ракеты, которую враг использовал в начале года.

В отношении которой также было сделано предположение, что это был "Циркон". Поэтому вполне возможно, что сегодня враг использовал эту ракету не впервые,

– добавили в Defense Express.

Стоит заметить, что когда Россия начала запускать по Украине ракеты из КНДР, это тоже не сразу могли определить. Однако по состоянию на сейчас в США уже насчитали по меньшей мере девять ракет из КНДР, которыми Россия ударила по территории Украины.

К слову, часть ракет, которые были выпущены 7 февраля по Харькову, тоже из Северной Кореи. Предварительные выводы специалистов показали, что россияне применили северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23). Об этом сообщил руководитель следственного отдела полиции Харьковской области Сергей Болвинов.