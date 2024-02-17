Отметим, что тогда же оккупанты применили против Украины и другое новое оружие – гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон". Планировалось, что она будет воевать против кораблей, однако оккупанты решили бить ими по мирным городам.

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Новое оружие России

Во время массированной ракетной атаки 7 февраля оккупанты применили по Украине новейшие ракеты Х-69. В частности, после удара украинский телеграм-канал "Полковник Генштаба" обнародовал фотографию обломка этого оружия.

Россияне применили против Украины новые ракеты Х-69 / Полковник Генштаба

Долгое время ракета Х-69 находилась в разработке, но полномасштабная российско-украинская война усилила потребность в высокоточном дальнобойном вооружении, и, очевидно, процесс разработки и производства ускорили. Эти ракеты создавали для истребителя Су-57, но производитель говорит, что Х-69 может базироваться и на других российских самолетах.

Ночью 7 февраля оккупанты, вероятно, выпустили три ракеты Х-69 вместе с широко используемыми тремя ракетами Х-59. Однако часть из этих ракет сбили – если быть точным, ликвидировано пять ракет во время обстрелов Полтавской, Сумской и Николаевской областей.

Что известно об этой ракете

Ракета, которая сейчас известна как Х-69, сначала была под другим названием – Х-59МК2. Впервые прототип ракеты презентовали в 2009 году. Она отличалась от своего предшественника Х-59МК системой наведения, где активную радиолокационную систему самонаведения заменили инерциальной навигационной системой в сочетании с GPS/GLONASS. Однако в 2015 году ракету полностью переделали, оставив неизменной только систему наведения.

Ракета получила коробчатый корпус трапециевидного сечения, приспособленный для размещения в отсеке вооружения Су-57. В верхней части тела есть пара выдвижных крыльев с четырьмя плавниками сзади, которые также разворачиваются во время полета. Турбореактивный двигатель стал внутренним.

Новая версия ракеты получила квадратный корпус / российские СМИ

Ракеты Х-69 предназначены для поражения целей с уже известными координатами. Предварительно, она может преодолевать расстояние до 300 километров. Эта ракета несет боевую часть весом 310 килограммов при полной массе ракеты 710 килограммов. Скорость полета – около 700 – 1000 километров в час.