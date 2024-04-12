Ворог щодня підло обстрілює прифронтові міста, серед цивільного населення постійно є поранені та загиблі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на форумі дипломатії воєнного часу розповів про те, яких систем ППО потребує наша держава.
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"Треба діяти дуже сфокусовано"
Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що посилення протиповітряної оборони є одним з пріоритетів для України у 2024 році. Однак наразі наша держава хоче отримати не лише ЗРК Patriot.
Перший (пріоритет, – ред.) – ППО. І не просто ППО – а Patriot і Samp-T, які здатні збивати балістику. Треба діяти дуже сфокусовано, не треба розмивати,
– сказав український посадовець.
За його словами, Україні не підходить відповідь, що "ви працюєте над посиленням ППО". Нашу державу цікавить, "скільки батарей Patriot і коли, скільки батарей Samp-T і коли".
Що відомо цей ЗРК
Samp-T – наземний зенітний ракетний комплекс, що застосовує ракети сімейства Aster. Комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і Thales. Призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих об'єктів від таких цілей як літаки, крилаті та балістичні ракети.
Чи є ще в Україні ракети до Patriot та Iris-T: основне
- Оглядач німецького видання Юліан Рьопке написав, що нібито в Україні залишились майже нульові запаси ракет для систем Patriot та IRIS-T. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що Київ самотужки не виробляє ці системи та боєприпаси до них.
- Ілля Євлаш додав, що наші партнери знають про нашу потребу. Вони знають, скільки в нас є ракет, скільки нам необхідно ще. Однак не варто піддаватись паніці, оскільки ви бачите й сьогоднішній результат, як відпрацювали наші мобільні вогневі групи.
- Зауважимо, що Україна справді просить ще більше систем Patriot. Володимир Зеленський пояснив, що Україні для повного захисту потрібно 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в кожній. Він уточнив, що назвав кількість, тому що це вже не секрет – про проблему знають всі партнери України.