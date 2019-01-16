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      Загремели бы за решетку: родители одного из моряков не смогли приехать на суд в Россию

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      Андрей Эйдер
      Андрей Эйдер / Фото из открытых источников

      Не все родственники пленных поехали в Москву на суд к пленным украинским морякам. Централизованно поездка организована не была, добираться до российской столицы нужно было самостоятельно.

      Для родственников раненого Андрея Эйдера это еще и рискованно.

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      Его отец с женой помогают армии, имеют свой цех по изготовлению оружия. Им фото сына посылали те, кто был в суде.

      Я вообще не могу в Россию поехать, потому что если я туда поеду, то буду там как террорист. Андрей нам в письмах писал, что не хочет, чтобы мы приезжали и портили свои нервы,
      – сказал отец пленного Андрея Эйдера Дмитрий.

      Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста еще 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля 2019 года, а 16 моряков – до 26 апреля.

      Защитники пленных сразу же заявили, что будут подавать апелляции на решения суда по делам всех моряков, а также пожалуются в Европейский суд по правам человека. На обжалование решения у них есть всего 3 дня.

      Как украинские моряки попали в плен в России?25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда 3 украинских военных корабля законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      В России обвинили украинские корабли в том, что те якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После нападения российских пограничников украинские судна продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      России удалось захватить 2 украинских корабля и взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу украинских пленных моряков продлится в России до 25 мая. Адвокаты моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Конфликт в Азовском море Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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