Освобождение политзаключенных в РФ: посредником может быть только Трамп, – адвокат

Адвокат незаконно заключенного в России журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что нужно менять тактику переговоров по освобождению украинских политзаключенных в РФ.

Фейгин считает, что сторонам, ведущим переговоры с Кремлем, нужно "меньше рефлексировать и более четко задавать вопросы", пишет "Укринформ".

Читайте также: Роман Сущенко нарисовал в тюрьме картину для Епифания: фото

"Москва принципиально перестает обращать внимание на свой имидж, на вопросы гуманитарного плана", – сказал адвокат. Он считает, что используя посредников, нужно "открыто, настойчиво, прямой речью предлагать варианты обменов".

Сейчас таким посредником мог бы быть только Дональд Трамп,– сказал Фейгин.

Адвокат привел конкретный пример: президента США обвиняют в связях с русскими, и в желании доказать обратное, а также "ради нарциссического самолюбования, он может решить подобные проблемы: и украинских моряков, и Сущенко".

За что осудили Романа Сущенко?

Романа Сущенко задержали и арестовали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он приехал к больному двоюродному брату. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Российская сторона заявила, что Сущенко – "полковник" и "кадровый сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины". Следователи РФ уверяют, что он якобы работал на украинскую разведку под прикрытием журналиста. По версии ФСБ, Сущенко интересовали структурные подробности Росгвардии. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.