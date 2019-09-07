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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Звільнений з полону Кольченко привіз в Україну 20 кілограмів листівок

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      Звільнений з полону Олександр Кольченко
      Звільнений з полону Олександр Кольченко / Фото Ростислава Лабенського (24 канал)

      Звільнений у межах обміну полоненими українець Олександр Кольченко привіз на Батьківщину майже 20 кілограмів листівок, які йому надсилали в російську колонію.

      "Я трохи розгублений. Поки що рано повертатися додому (до Криму), але потім – сподіваюся. З собою привіз документи. Всі листи, листівки привіз – там під 20 кілограмів", – розповів Кольченко в аеропорту "Бориспіль" після повернення в Україну.

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      Звільнений бранець додав, що коли його замовили на етап, то він вже здогадувався, що планується повернення. Кольченко також запевнив, що почувається добре.

      7 вересня, між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії осіб і 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Як Олександр Кольченко потрапив у російський полон? Активіста Кольченка разом з українським режисером Олегом Сенцовим затримали 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Обох звинуватили у підготовці терактів. У 2015 році Кольченка засудили до 10 років російської колонії, а Сенцову дали 20.

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      Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 канал
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