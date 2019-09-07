Зеленський: Повернемо не тільки людей, а й території

До України повернулися військовополонені моряки та бранці Кремля. У аеропорту "Бориспіль" їх зустрічав, зокрема, президент Володимир Зеленський.

Він привітав українців з поверненням героїв та запевнив, що далі – припинення вогню в повній мірі та припинення війни.

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Зеленський наголосив, що повернення полонених – це лише перший крок і він був дуже складний.

Будемо наближуватися до часу повернення усіх наших полонених. Будемо продовжувати у мінському процесі розведення військ двома етапами: "Золоте – Петрівське" на початок, а потім розведення по всій території,

– додав глава держави.

"Ми повернемо не тільки людей, а й території", – зазначив він.

Як полонені повернулися в Україну?Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'язнені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.



Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.



Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах

Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу