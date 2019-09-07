15:59
7 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вундервафля Путіна і Трамп. Кадиров зацінив шутку Пині
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 вересня
      Вєсті.UA: Несплачена комуналка Гончарука. Невдалі спроби Луценка реабілітуватися
      Вєсті.UA
      19:24, 6 вересня
      Як "працівник Офісу Президента" займався квартирним рейдерством: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 6 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Зеленський: Повернемо не тільки людей, а й території

      588 Читать новость на русском
      Зеленський зустрічає бранців Кремля
      Зеленський зустрічає бранців Кремля / 24 канал (Ростислав Лабенський)

      До України повернулися військовополонені моряки та бранці Кремля. У аеропорту "Бориспіль" їх зустрічав, зокрема, президент Володимир Зеленський.

      Він привітав українців з поверненням героїв та запевнив, що далі – припинення вогню в повній мірі та припинення війни.

      Зверніть увагу! Деякі люди не хотіли, щоб це відбулось, – Зеленський про обмін полоненими

      Зеленський наголосив, що повернення полонених – це лише перший крок і він був дуже складний.

      Будемо наближуватися до часу повернення усіх наших полонених. Будемо продовжувати у мінському процесі розведення військ двома етапами: "Золоте – Петрівське" на початок, а потім розведення по всій території,
      – додав глава держави.

      "Ми повернемо не тільки людей, а й території", – зазначив він.

      Як полонені повернулися в Україну?Вранці 7 вересня з СІЗО "Лефортово" виїхали три автобуси, в яких були військовополонені моряки та інші незаконно ув'язнені в Росії українці. Їх до аеропорту "Внуково" супроводжував довгий поліцейський кортеж.

      Близько 13 години літак з державною символікою України вилетів з "Внуково" і близько 14 приземлився в "Борисполі". На його борту перебувають 35 полонених українців, які повернулися на батьківщину.

      Усіх їх обміняли на ув'язнених в Україні росіян та проросійсько налаштованих осіб. Серед них – керівник "РИА Новости Україна" Кирил Вишинський та фігурант справи МН17 Володимир Цемах

      Хто повернувся в Україну з полону РФ

      Які бранці Кремля повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу


      Список українських моряків, які повернулися в Україну / Інфографіка 24 каналу
       

      blog_ava
      Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
      сьогодні
      29590
      Теги: Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обмін полоненими відбувся: що відомо про тих, кого Україна віддала Росії
      сьогодні , 15:45 Обмін полоненими відбувся: що відомо про тих, кого Україна віддала Росії
      Євгенія Мазур 1085
      Какие ключевые реформы будут в Украине
      сьогодні , 13:00 Какие ключевые реформы будут в Украине
      Сергій Фурса 581
      Зняття недоторканності: які сумні загрози з'являться перед депутатами та країною
      сьогодні , 12:00 Зняття недоторканності: які сумні загрози з'являться перед депутатами та країною
      Блог Медіа 2871
      Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
      сьогодні , 11:56 Обмін полоненими розпочався: що наразі відомо
      29590
      Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
      сьогодні , 11:19 Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
      Михайло Гема 1285
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук